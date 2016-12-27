Три чверті українців зустрінуть Новий рік вдома, і більшість – з ялинкою

Тільки 3% українців принципово не збираються дотримуватися усталеної традиції зустрічати Новий рік.

Більшість українців встановлять ялинку і будуть зустрічати Новий рік вдома Андрій Товстиженко, ZN.UA

У нинішньому році приблизно три чверті дорослого населення України (73%) мають намір зустрічативдома, в колі рідних і близьких їм людей, свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як зазначають соціологи, про традиційність даного варіанту святкування говорить те, що ця цифра залишається приблизно однаковою вже протягом ряду років.

Другий за популярністю серед українців (13%) спосіб зустрічі Нового року полягає в тому, щоб відсвяткувати його в гостях у своїх друзів і знайомих. Саме так в цьому році збирається вчинити один з кожних восьми наших співвітчизників (13%). Ця цифра також стійка протягом ряду останніх років.

Всі інші способи зустрічі Нового року традиційно згадуються рідко, на межі помилки вибірки. До них можна віднести святкування на самоті, зустріч Нового року спочатку вдома, а потім у розважальних закладах, на природі, за кордоном або з абсолютно незнайомими людьми.

За результатами опитування, новорічну ялинку в цьому році збирається встановити приблизно 2/3 дорослих українців (64%). При цьому більшість з них має намір поставити справжню ялинку (39%), а меншість — штучну (25%). Приблизно кожен п'ятий українець (19%) в нинішньому році точно не буде встановлювати ялинку. Інші ж (17%) поки що не визначилися в цьому питанні.

Research & Branding Group

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 1-10 грудня 2016 року серед 1803 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки становить ±2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у Святого Миколая вірять більше третини українців (37%), 53% - не вірять у нього і ще 8% – не визначилися з відповіддю, а 2% – взагалі не знають, хто це такий. У Діда Мороза вірять 22% опитаних українців, 70% – не вірять, 7% не визначилися, а 1% взагалі не знають, хто це такий.