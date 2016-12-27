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Три чверті українців зустрінуть Новий рік вдома, і більшість – з ялинкою

27 грудня в 18:13

Тільки 3% українців принципово не збираються дотримуватися усталеної традиції зустрічати Новий рік.

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Більшість українців встановлять ялинку і будуть зустрічати Новий рік вдома
Андрій Товстиженко, ZN.UA
У нинішньому році приблизно три чверті дорослого населення України (73%) мають намір зустрічати Новий рік вдома, в колі рідних і близьких їм людей, свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як зазначають соціологи, про традиційність даного варіанту святкування говорить те, що ця цифра залишається приблизно однаковою вже протягом ряду років.

Другий за популярністю серед українців (13%) спосіб зустрічі Нового року полягає в тому, щоб відсвяткувати його в гостях у своїх друзів і знайомих. Саме так в цьому році збирається вчинити один з кожних восьми наших співвітчизників (13%). Ця цифра також стійка протягом ряду останніх років.

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Всі інші способи зустрічі Нового року традиційно згадуються рідко, на межі помилки вибірки. До них можна віднести святкування на самоті, зустріч Нового року спочатку вдома, а потім у розважальних закладах, на природі, за кордоном або з абсолютно незнайомими людьми.

За результатами опитування, новорічну ялинку в цьому році збирається встановити приблизно 2/3 дорослих українців (64%). При цьому більшість з них має намір поставити справжню ялинку (39%), а меншість — штучну (25%). Приблизно кожен п'ятий українець (19%) в нинішньому році точно не буде встановлювати ялинку. Інші ж (17%) поки що не визначилися в цьому питанні.

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Research & Branding Group

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 1-10 грудня 2016 року серед 1803 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки становить ±2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

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За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у Святого Миколая вірять більше третини українців (37%), 53% - не вірять у нього і ще 8% – не визначилися з відповіддю, а 2% – взагалі не знають, хто це такий. У Діда Мороза вірять 22% опитаних українців, 70% – не вірять, 7% не визначилися, а 1% взагалі не знають, хто це такий.

За матеріалами: DT.UA
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