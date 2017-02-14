Три чверті українців відчули погіршення життя у 2016 році

Статистика свідчить, що у 2016 році економічна ситуація в Україні значно покращилася. Українці стверджують, що живуть ще гірше.

Українців дуже хвилює підвищення тарифів kievcity.gov.ua

На думку громадян, у більшості сфер життя становище в Україні у 2016 році істотно погіршилося, свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Найбільш негативні зміни сталися у рівні цін та тарифів – тут погіршення зазначили 88,5% населення, в економічному становищі України (77%), у рівні стабільності (75%), упевненості громадян у завтрашньому дні (74%), рівні добробуту родини (73%), у ставленні громадян до влади (72%).

Окрім того, переважно погіршення було зазначене у ситуації із злочинністю (62%), в охороні здоров'я (54%), оплаті праці (54,5%), соціальному захисті (49%), пенсійному забезпеченні (49%), дотриманні законності державними службовцями (43%). Здебільшого не сталося змін у таких сферах, як становище російськомовного населення (69%), становище україномовного населення (70%), становище релігійних та етнічних меншин (64%), міжнаціональні стосунки (64%), рівень свободи слова (49%), рівень демократії (46%), дотримання прав і свобод (46%), освіта (43%).

У цілому ситуація в країні, на думку 73% респондентів, змінилася на гірше.

Єдиною сферою, де громадяни відзначили поліпшення ситуації, є обороноздатність країни – зміни на краще позначили 40% населення (на гірше – 21%). Поділилися думки щодо міжнародного іміджу України: 27% громадян вважають, що імідж змінився на краще, 32% – на гірше і 27% думають, що він не змінився.

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

За даними опитування Research & Branding Group, у лютому 2017 року дві третини українців (66%) в цілому були не задоволені своїм життям. За останні п'ять років індекс задоволеності українців життям ніколи не піднімався вище нуля.