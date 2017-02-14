Третина українців готові терпіти заради успіху реформ скільки потрібно

Багато українців не хочуть терпіти матеріальні труднощі, бо не вірять в успіх реформ.

Стало відомо, скільки українців згодні терпіти те, що влада називає реформами Василь Артюшенко, DT.UA

Трохи більше третини українців (35%) готові терпіти подальше зниження рівня свого життя заради кінцевого(із них 11% готові терпіти стільки, скільки потрібно, а 24% – не більше року), свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Натомість, кожен третій (31,4%) не може терпіти далі, бо його матеріальне становище нестерпне вже зараз, а кожен четвертий (23,5%) – бо не вірить в успіх реформ.

Третина населення, яка згодна певний час терпіти матеріальні труднощі заради реформ, залишається стабільною принаймні з липня 2015 року. Щоправда, у грудні 2014 року готових терпіти було більше – 45%.

Демократические инициативы

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, проведеного в липні 2015 року, половина українців (51%) зізналася в тому, що не готові докладати особисті зусилля заради успіху реформ у країні: 28% – бо вважають, що цим мають займатися органи державної влади, а 23% – бо не вірять в успіх реформ.