Трансляції Євробачення будуть дивитися майже 50% українців

Сам факт проведення Євробачення в Україні майже не вплинув на популярність телевізійного шоу серед громадян.

Стало відомо, наскільки популярний конкурс Євробачення серед українців Василь Артюшенко, DT.UA

Трансляції щорічного пісенного конкурсузазвичай дивляться 45% українців, свідчать дані опитування Research & Branding Group.

З них 17% дивляться, як правило, тільки фінал, 16% дивляться всі трансляції і 12% зазвичай дивляться тільки трансляції за участю України. У той же час 50% зазвичай не дивляться трансляції конкурсу взагалі.

Факт проведення Євробачення-2017 в Україні істотно не вплинув на інтерес громадян до трансляцій конкурсу: в цьому році намір дивитися трансляції висловили 47% опитаних, у тому числі 19% будуть дивитися всі трансляції, 17% - тільки фінал і 11% – трансляції з участю України (по суті – фінал). Не будуть дивитися Євробачення 44% жителів України.

Переважна більшість тих, хто збираються дивитися Євробачення-2017, українців віддають перевагу телепросмотру, в тому числі домашньому – 87%, ще 4% збираються дивитися Євробачення по ТБ в гостях, 3% – в ресторані, кафе і 2% – у фан-зоні.

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 22 квітня по 2 травня 2017 року серед 1801 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки склала 2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

За даними опитування компанії Research & Branding Group, до того, що Україна в 2017 році приймає Євробачення, позитивно ставиться половина жителів країни (49%), а нейтрально-байдуже – 39%. Негативно до цього факту, як і до конкурсу в принципі, відносяться лише 7% українців. Майже дві третини українців (60%) упевнені, що Україна зможе забезпечити гідне проведення цьогорічного Євробачення. Протилежної думки дотримується 17% опитаних, а 23% – не змогли дати однозначну відповідь на питання.