"Торнадовець" хотів відрізати собі вухо в Лук'янівському СІЗО

Потерпілого Глєбова забрала швидка.

В Лук'янівському СІЗО один з "торнадівців" намагався відрізати собі вухо gorlovka.ua

В Лук'янівському СІЗО стався інцидент між правоохоронцями та ув'язненими бійцями розформованої роти "Торнадо", під час якого один з "торнадівців" намагався відрізати собі вухо.

Потерпілий - Максим Глєбов. Його забрала "швидка", повідомляє Hromadske.ua.

Пізніше стало відомо, що за фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про опір працівникові правоохоронного органу.



Зазначається, що під час інциденту поліцейські працювали виключно за межами території СІЗО, оскільки ізолятор входить в сферу відповідальності Міністерства юстиції України.

Раніше повідомлялось, що у Києві було скоєно напад на охоронців Лук'янівського СІЗО.

Як повідомлялося, 18 червня 2015 року військова прокуратура затримала вісьмох бійців підрозділу "Торнадо", в тому числі, командира Руслана Онищенка. Бійці роти "Торнадо" звинувачувалися у скоєнні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів.

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив розформувати роту "Торнадо".

Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" була створена у вересні 2014 року в структурі ГУ МВС України в Запорізькій області на базі розформованого в жовтні 2014 року добровольчого батальйону "Шахтарськ".