Teva виплатить США $ 283 млн за хабарі для українських та російських посадовців

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Велика ізраїльська фармацевтична компанія 10 років платила чиновнику МОЗ України за сприяння в реєстрації своєї продукції.

Компанію Teva оштрафували на мільйони доларів за хабарництво pharmpersonal

Ізраїльська фармацевтична компанія Teva та її дочірнє підприємство в РФ ТОВ "Teva Russia" погодилися виплатити штраф у 283 мільйони доларів за звинуваченнями у підкупі посадових осіб високопоставлених чиновників в Росії, Україні та Мексиці, з метою одержання ліцензій та просування своєї продукції на національних ринках.

Як повідомляється на сайті Мін'юсту США, Teva та її дочірні підприємства виплатили посадовим особам ряду країн хабарі на мільйони доларів, а також навмисно не запустили у своїй структурі систему контролю, яка обмежувала б хабарництво.

зокрема, в Teva визнали, що платили хабарі високопоставленому посадовцю МОЗ України, аби вплинути на український уряд з метою отримати ліцензії на продаж в країні лікарських засобів. В період з 2001 по 2011 рік, Teva залучала чиновника в якості "реєстраційного консультанта", виплачуючи йому щомісячну платню, а також оплачуючи поїздки та інші витрати, сума яких наблизилася до позначки в 200 тисяч доларів.

Натомість, чиновник використовував своє службове становище, щоб Teva справно отримувала в Україні ліцензії на продаж своєї продукції. Зокрема – інсулінів та копаксону.

Нагадаємо, в серпні уряд спростив реєстрацію ліків з країн Заходу.