Teva виплатить США $ 283 млн за хабарі для українських та російських посадовців

Велика ізраїльська фармацевтична компанія 10 років платила чиновнику МОЗ України за сприяння в реєстрації своєї продукції.
Як повідомляється на сайті Мін'юсту США, Teva та її дочірні підприємства виплатили посадовим особам ряду країн хабарі на мільйони доларів, а також навмисно не запустили у своїй структурі систему контролю, яка обмежувала б хабарництво.
зокрема, в Teva визнали, що платили хабарі високопоставленому посадовцю МОЗ України, аби вплинути на український уряд з метою отримати ліцензії на продаж в країні лікарських засобів. В період з 2001 по 2011 рік, Teva залучала чиновника в якості "реєстраційного консультанта", виплачуючи йому щомісячну платню, а також оплачуючи поїздки та інші витрати, сума яких наблизилася до позначки в 200 тисяч доларів.
Натомість, чиновник використовував своє службове становище, щоб Teva справно отримувала в Україні ліцензії на продаж своєї продукції. Зокрема – інсулінів та копаксону.
Нагадаємо, в серпні уряд спростив реєстрацію ліків з країн Заходу.DT.UA