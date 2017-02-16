Терористи завдали артилерійський удар по житловому сектору Авдіївки

Від осколкових поранень загинув чоловік, інформація про постраждалих уточнюється.

Бойовики обстріляли багатоповерхівки в Авдіївці Вячеслав Аброськін/Facebook

Російські терористи завдали артилерійського удару по житловому секторуДонецькій області, повідомив голова обласної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Зафіксовані попадання в багатоповерхові будинки по вулиці Гагаріна і 9-й квартал. Йдуть розбори завалів", – написав Аброськін на своїй сторінці в Facebook ввечері у четвер, 16 лютого.

В результаті попадання снаряда в житловий будинок від осколкових поранень помер чоловік 1973 року народження. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".