Терористи застосували танки і ствольну артилерію на маріупольському напрямку

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 39 збройних провокацій бойовиків.

На маріупольському напрямку в понеділок було неспокійно vk.com/strelkov_info

У понеділок, 13 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань 39 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції . Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку терористи застосували ствольну артилерію, обстрілявши позиції Збройних сил України в Пісках зі 122-мм гармат самохідних артилерійських установок. По Авдіївці та Троїцькому окупанти били з мінометів калібру 120 і 82 міліметри. Невельське, Зайцеве, Верхньоторецьке, Новоселівка Друга й Луганське зазнали обстрілів з гранатометів і стрілецької зброї. Під Невельским був помічений снайпер противника.

Водяне на маріупольському напрямку окупанти обстрілювали з танків, 122-мм артилерії та БМП. З мінометів бойовики вели вогонь по Широкиному, Красногорівці та Водяному, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – по Водяному, Лебединскому, Богданівці та Широкиному. В районі Водяного терористи задіяли БТР, а під Широкиним – БМП. У районі Широкиного також була зафіксована снайперська активність противника.

Кримське на Луганщині найманці обстрілювали з 82-мм мінометів і гранатометів.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".