Терористи застосували танки і міномети на донецькому напрямку

Один український військовослужбовець загинув, один отримав поранення.
Піски та шахту Бутівка на донецькому напрямку противник обстрілював з танків, Авдіївку, Кам'янку та Луганське – з мінометів калібру 120 і 82 міліметри. По Луганському, Зайцевому й Новолуганському бойовики відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.
Водяне на маріупольському напрямку зазнало мінометних обстрілів. По Павлополю, Широкиному та Водяному терористи били з гранатометів і стрілецької зброї. У районі Талаківки був помічений снайпер противника.
Попасну та Катеринівку на Луганщині бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 міліметрів.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA