Терористи застосували танки і міномети на донецькому напрямку

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Один український військовослужбовець загинув, один отримав поранення.

Бойовики обстріляли Піски з танків vk.com/strelkov_info

У неділю, 26 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань 30 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення. У результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув, один отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Піски та шахту Бутівка на донецькому напрямку противник обстрілював з танків, Авдіївку, Кам'янку та Луганське – з мінометів калібру 120 і 82 міліметри. По Луганському, Зайцевому й Новолуганському бойовики відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

Водяне на маріупольському напрямку зазнало мінометних обстрілів. По Павлополю, Широкиному та Водяному терористи били з гранатометів і стрілецької зброї. У районі Талаківки був помічений снайпер противника.

Попасну та Катеринівку на Луганщині бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 міліметрів.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".