Терористи застосували ствольну артилерію на маріупольському напрямку

З початку доби в зоні АТО було зафіксовано 20 збройних провокацій.
На маріупольському напрямку противник задіяв ствольну артилерію, обстрілявши позиції ЗСУ в районі Водяного зі 122-мм гармат САУ.
Крім того, по Водяному, Широкиному, Павлополю, Гнутовому, Красногорівці та Старогнатівці окупанти били з гранатометів і стрілецької зброї. Під Мар'їнкою була зафіксована снайперська активність противника.
На донецькому напрямку обстрілів із гранатометів і стрілецької зброї зазнали Зайцево та Крута Балка.
Новзванівку та Кондрашівку Нову на Луганщині терористи обстрілювали з гранатометів.
Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.
Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA