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Терористи застосували ствольну артилерію на маріупольському напрямку

31 грудня в 19:32

З початку доби в зоні АТО було зафіксовано 20 збройних провокацій.

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Бойовики традиційно ігнорують перемир'я в зоні АТО
Facebook/Міністерство оборони України
У суботу, 31 грудня, бойовики російсько-терористичних формувань 20 разів порушили режим тиші в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку противник задіяв ствольну артилерію, обстрілявши позиції ЗСУ в районі Водяного зі 122-мм гармат САУ.

Крім того, по Водяному, Широкиному, Павлополю, Гнутовому, Красногорівці та Старогнатівці окупанти били з гранатометів і стрілецької зброї. Під Мар'їнкою була зафіксована снайперська активність противника.

На донецькому напрямку обстрілів із гранатометів і стрілецької зброї зазнали Зайцево та Крута Балка.

Новзванівку та Кондрашівку Нову на Луганщині терористи обстрілювали з гранатометів.

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Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ Мінськ ОРДЛО ДНР ЛНР Донбас перемир'я
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