Терористи застосували ствольну артилерію на луганському напрямку

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 23 збройних провокації бойовиків.

У середу в зоні АТО поранили одного українського бійця Facebook/Міністерство оборони України

У середу, 11 січня, бойовики російсько-терористичних формувань 23 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення. На луганському напрямку окупанти задіяли ствольну артилерію, а на донецькому – заборонені Мінськими домовленостями міномети, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Новозванівку на Луганщині терористи обстрілювали з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, а Троїцьке – ще й зі 122-мм гармат самохідних артилерійських установок. Під Кримським противник задіяв БТР і великокаліберні кулемети.

Позиції ЗСУ в районі Троїцького на донецькому напрямку зазнали обстрілів з і120-мм мінометів. Авдіївку і Зайцеве найманці обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. Під Опитним була зафіксована снайперська активність противника.

З гранатометів і стрілецької зброї терористи вели вогонь по Павлополю, Гнутовому, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці та Мар'їнці. Крім того, в районі Мар'їнки противник задіяв БТР.

В результаті обстрілів поранення отримав один український військовослужбовець.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

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