Терористи застосували ствольну артилерію на Луганщині

Три українських військовослужбовців отримали поранення.

Бойовики активізувалися на луганському напрямку vk.com/strelkov_info

У четвер, 4 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 24 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Протягом доби бойовики активно застосовували міномети, а на луганському напрямку задіяли ствольну артилерію. У результаті обстрілів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Попасну на Луганщині окупанти обстрілювали зі 122-мм гаубиць і 120-мм мінометів. Із протитанкового ракетного комплексу і автоматичних станкових гранатометів терористи вели вогонь по Новозванівці, а Кримське – обстрілювали з великокаліберних кулеметів. У районі Валуйського були зафіксовані провокації із застосуванням стрілецької зброї.

Луганське на донецькому напрямку зазанало обстрілів з мінометів калібру 120 міліметрів і великокаліберних кулеметів. По позиціях Збройних сил України в районі Зайцевого противник відкривав вогонь з 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів. Авдіївку і шахту Бутівка окупанти обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів. По Новгородському противник завдавав ударів з гранатометів.

На приморському напрямку бойовики задіяли 82-мм міномети в районі Гнутового. По Мар'їнці терористи вели вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Павлопіль, Богданівка і Красновогоровка опинилися під вогнем з протитанкових гранатометів. По українських позиціях в районі Водяного терористи відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Новоселівку Другу обстріляли зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.