Терористи застосували міномети на всіх напрямках у зоні АТО

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Три українських військовослужбовців отримали поранення.

Авдіївку знову накрили мінометним вогнем Прес-центр АТО/Facebook

У суботу, 6 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 19 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Протягом дня бойовики активно. У результаті ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку противник задіяв 120-мм міномети під час обстрілу Луганського. По Верхньоторецькому та Авдіївці окупанти били з мінометів калібру 82 міліметри. По опорних пунктах Збройних сил України в районі Кам'янки, Зайцевого і шахти Бутівка бойовики наносили удари з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Під Зайцевим були помічені снайпери противника.

Широкине на приморському напрямку зазнало обстрілів зі 120-мм мінометів і стрілецької зброї. В районі Мар'їнки та Павлополя противник задіяв гранатомети і великокаліберні кулемети. Під Водяним була зафіксована снайперська активність окупантів.

По Кримському на Луганщині терористи били зі 120-мм мінометів, а по Новозванівці – ще й з автоматичних гранатометів. Троїцьке та Новоолександрівка зазнали обстрілів з гранатометів. У районі Станиці Луганської були зафіксовані провокації із застосуванням стрілецької зброї.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.