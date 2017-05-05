Терористи застосували міномети на приморському та луганському напрямках

З початку доби поранили одного українського військовослужбовця.
Павлопіль на приморському напрямку окупанти обстрілювали зі 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. З гранатометів і кулеметів терористи били по Красногорівці. У районі Гнутового та Лебединського були зафіксовані провокації із застосуванням стрілецької зброї. По Новогригорівці противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.
З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики наносили удари по Авдіївці, Троїцькому та Кам'янці. Зайцево опинилося під вогнем з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
На луганському напрямку окупанти задіяли 120-мм міномети під час обстрілу Кримського. Новозванівку обстрілювали ще й з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Троїцьке зазнало обстрілів з 82-мм мінометів, гранатометів і кулеметів. Новоолександрівку обстрілювали з протитанкових гранатометів, в районі Дінця противник задіяв стрілецьку зброю.
Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.
З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.DT.UA