Терористи застосували міномети на луганському напрямку

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 11 збройних провокацій бойовиків.

У четвер нікого з бійців ЗСУ не поранили Прес-центр АТО/Facebook

У четвер, 19 січня, бойовики російсько-терористичних формувань 11 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення. Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомив прес-центр штабу АТО.

З мінометів калібру 120 міліметрів окупанти неодноразово відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районі Кримського на луганському напрямку.

По Гнутовому, Широкиному й Водяному на маріупольському, а також по Авдіївці та Зайцевому на донецькому напрямку терористи били з гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

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