Терористи застосували міномети на донецькому напрямку

Бойовики обстрілювали позиції ВСУ на маріупольському та луганському напрямках з гранатометів.

У вівторок в зоні АТО поранення отримав один український боєць Facebook/Міністерство оборони України

У вівторок, 3 січня, бойовики російсько-терористичних формувань 23 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення. Заборонені Мінськими домовленостями міномети терористи застосували на донецькому напрямку, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку противник задіяв БМП і гранатомети, неодноразово відкриваючи вогонь по позиціях Збройних сил України в районі Широкиного, Павлополя, Мар'їнки та Водяного. Під Широкиним і Талаківкою була зафксирована снайперська активність бойовиків.

По Новозванівці на луганському напрямку протягом дня терористи вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

Луганське на донецькому напрямку терористи обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри та стрілецької зброї, а Зайцеве – зі стрілецької зброї.

З початку доби один український військовослужбовець отримав поранення в зоні АТО.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".