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Терористи застосували міномети на донецькому напрямку

3 січня в 18:44

Бойовики обстрілювали позиції ВСУ на маріупольському та луганському напрямках з гранатометів.

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У вівторок в зоні АТО поранення отримав один український боєць
Facebook/Міністерство оборони України
У вівторок, 3 січня, бойовики російсько-терористичних формувань 23 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Заборонені Мінськими домовленостями міномети терористи застосували на донецькому напрямку, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку противник задіяв БМП і гранатомети, неодноразово відкриваючи вогонь по позиціях Збройних сил України в районі Широкиного, Павлополя, Мар'їнки та Водяного. Під Широкиним і Талаківкою була зафксирована снайперська активність бойовиків.

По Новозванівці на луганському напрямку протягом дня терористи вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

Луганське на донецькому напрямку терористи обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри та стрілецької зброї, а Зайцеве – зі стрілецької зброї.

З початку доби один український військовослужбовець отримав поранення в зоні АТО.

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Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ Мінськ ОРДЛО ДНР ЛНР Донбас перемир'я
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