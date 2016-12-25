Терористи застосували міномети на донецькому і маріупольському напрямках

З початку доби в зоні АТО було зафіксовано 16 збройних провокацій бойовиків.

Бойовики ігнорують режим тиші в зоні АТО Facebook/Міністерство оборони України

Бойовики російсько-террористичееских формувань у неділю, 25 грудня, 16 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення. На донецькому і маріупольському напрямках окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети, повідомляє прес-центр штабу АТО.

По Широкиному й Водяному противник бив з мінометів калібру 82 міліметри. З гранатометів, великокаліберних мінометів і стрілецької зброї окупанти обстрілювали Широкине, Старогнатівку та Павлопіль.

Луганське, Новгородське, Верхньоторецьке та Зайцеве зазанили обстрілів із 82-мм мінометів, гранатометів і озброєння БМП.

Як повідомлялося, 23 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що він розраховує на дотримання режиму припинення вогню в Донбасі в повному обсязі і на постійній основі. Глава держави закликав Кремль забезпечити додержання режиму тиші терористами і звільнити всіх заручників.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Детальніше про загострення ситуації в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".