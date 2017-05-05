Терористи застосовували міномети та бронетехніку на всіх напрямках зони АТО

Десятеро українських військових отримали поранення.

Терористи використовують ствольну артилерію на Луганщині, а міномети та БМП - вздовж всієї лінії розмежування vk.com/strelkov_info

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 4 травня, 58 разів обстріляли позиції українських військових у Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається складною. Аби пригасити вогневу активність ворога у Лобачевому, сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На луганському напрямку бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових у Кримському з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Артилерійські системи калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм окупанти застосовували у Попасній, а міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів – у Новозванівці. Під ворожий обстріл з гранатометів та стрілецької зброї потрапили позиції бійців ЗСУ поблизу Лобачевого та Валуйського.

На донецькому напрямку окупанти з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2 та кулеметів великого калібру обстрілювали Луганське. Вогнем з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та гранатометів різних систем терористи накривали опорні пункти українських військових неподалік Зайцевого та Верхньоторецького. Під обстріл з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів потрапили Авдіївка та шаха "Бутівка". Озброєння БМП та стрілецьку зброю бойовики застосовували по оборонцях Майорська, а гранатомети різних систем – по захисниках Новгородського. З гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Кам'янки.

На маріупольському напрямку з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів бойовики гатили по позиціях бійців ЗСУ під Павлополем. Під ворожий обстріл з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапили Гнутове та Красногорівка. Вогнем з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї потрапили опорні пункти сил АТО поблизу Мар'їнки. Зі стрілецької зброї, кулеметів великих калібрів та протитанкових гранатометів терористи обстрілювали морських піхотинців у Водяному. Зі стрілецької зброї окупанти також вели вогонь по захисниках Новоселівки Другої, Богданівки та Широкиного.

Нагадаємо, напередодні бойовики 24 рази обстріляли бійців Збройних сил України. Протягом доби бойовики активно застосовували міномети, а на луганському напрямку задіяли ствольну артилерію.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами про повне припинення вогню напередодні великодніх свят. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".