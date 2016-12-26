Терористи відновили артилерійські обстріли позицій ЗСУ в зоні АТО

Окупанти 10 разів застосували 120-мм міномети і один раз – 122-мм гармати САУ.

Режим тиші в зоні АТО підтримувався 25 хвилин Андрій Проць, DT.UA

Станом на вечір 25 грудня, бойовики російсько-терористичних формувань 25 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення, в тому числі, із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями видів озброєння, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"Українські військові знову в односторонньому порядку дотримується режиму тиші". Взагалі, якщо говорити про "режимі тиші", то, наскільки мені відомо, взагалі він тривав 25 хвилин. Після цього бойовики почали обстріл відразу 24 числа. Сегодня російські окупаційні війська здійснили 25 обстрілу наших позицій... Вони 10 разів сьогодні використали 120-мм міномети, один раз артилерію калібру 122 міліметри", – повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі телеканалу "112. Україна" в неділю ввечері.

Він уточнив, що обстріли здійснювалися на маріупольському (Широкине, Водяне та Лебединське) та донецькому напрямках (Луганське та Верхньоторецьке). Один раз українські військовослужбовці були змушені відкрити вогонь у відповідь з метою збереження життя особового складу.

Як повідомлялося, 23 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що він розраховує на дотримання режиму припинення вогню в Донбасі в повному обсязі і на постійній основі. Глава держави закликав Кремль забезпечити додержання режиму тиші терористами і звільнити всіх заручників.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".