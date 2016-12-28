Терористи применилии міномети на донецькому і маріупольському напрямках

На Луганщині противник задіяв БМП.

Бойовики ігнорують новорічне перемир'я Facebook/Міністерство оборони України

У середу, 28 грудня, бойовики російсько-терористичних формувань 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України у зоні проведення. На донецькому і маріупольському напрямках противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку противник бив з 82-мм мінометів по Красногрівці, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – по Широкиному, Старогнатівці, Мар'їнці та Новотроїцькому.

На донецькому напрямку під вогонь з мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї потрапили позиції ЗСУ в районі Луганськго, Зайцевого та Новоселівки Другої.

Під Балкою Кошарною на Луганщині противник задіяв БМП. У районі Кримського та Малинового були зафіксовані збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".