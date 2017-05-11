Терористи ОРДЛО проведуть конференцію з питань "інтеграції Донбасу до Росії" - ІС

Всупереч очікуванням колабораціоністів, російську сторону представлятимуть не політики першого ешелону, а політологи і чиновники Ростовської області.

Окупанти Донбасу не полишають надій на "возз'єднання з Росією" vk.com/strelkov_info

Колабораціоністи терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" найближчими днями планують провести в Донецьку засідання так званого "Інтеграційного комітету "Росія-Донбас", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Під час засідання окупанти планують обговорити "проблемні питання" інтеграції терористичних угруповань "Л-ДНР" до складу РФ. У "конференції" візьмуть участь ватажки угруповань і державні службовці з Росії. При цьому Росію на цьому заході представлятимуть керівники середньої ланки Ростовської області і політологи.

Раніше, 17 березня, в окупованому Росією Криму відбулася "установча конференція комітету" за участю ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького. Терористи і їхні російські куратори зібралися в Лівадійському палаці в Ялті. До кінця поточного року заплановано проведення ще кількох засідань "комітету".

Раніше видання Bloomberg писало, що президент Російської Федерації Володимир Путін тихо відриває Донбас від України, поки США базікають.

Видання пише, що на початку цього року Путін розлютив свого українського колегу Петра Порошенка, підписавши указ про визнання паспортів та інших документів так званих "республік" в Донецьку і Луганську, які вже прийняли російський рубль за офіційну валюту. Кремль також розглядає можливість спрощення процедури отримання громадянства РФ для мешканців так званих "ДНР" і "ЛНР". Якщо це станеться, Києву буде ще складніше відновити контроль над цими територіями.

Тим не менш, в самому Кремлі від планів з анексії Донбасу відмовилися. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Москва не намагається інтегрувати в Російську Федерацію "ДНР" і "ЛНР"".