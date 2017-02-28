Терористи ОРДЛО не пускають до полонених представників Червоного Хреста – Геращенко

Українська сторона наполягає на виконанні "Мінська" та допуску співробітників міжнародних гуманітарних місій до заручників.

Представники Червоного Хреста не можуть відвідати українських заручників в ОРДЛО

Представник України у Тристоронній контактній групі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розповіла про те, що російські найманці на сході України не пускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до

"Щодватижні українська сторона передає оновлені СБУ списки зниклих безвісти, передає іх ОБСЄ, РФ, ОРДЛО з вимогою надати інформацію про цих людей, розпочати їх пошук, і негайно залучити до пошуку зниклих безвісти МКЧХ", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Віце-спікер зазначила, що Червоний Хрест має сторічний досвід звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти. За її словами, цю організацію допускали в тюрми найбільш одіозні і диктаторські режими, зокрема Хуссейна і Каддафі.

"Зараз МКЧХ працює в Сірії, надає гуманітарну допомогу цивільному населенню. Єдині, хто не пускає МКЧХ в тюрми і не допускає місію до пошуку зниклих безвісти, не дає побачити заручників чи передати листи родичам - це РФ і ОРДЛО. Попри всі обіцянки Путіна на всіх зустрічах в "Нормандському форматі", попри всі заклики світових лідерів, попри постійні заклики України, що саме аполітична, нейтральна місія МКЧХ має робити цю роботу, аби максимально деполітизувати процеси, пов'язані з заручниками", - підкреслила Геращенко.

На думку політика, відмовляючи в допуску представникам МКЧХ, підконтрольні Росії бойовики щось приховують від світової спільноти.

"Українська сторона наполягає на виконанні сьомого пункту Мінських угод, на негайному допуску МКЧХ та інших гуманітарних місій до окупованих територій і їх залученні до процесу пошуку заручників", - резюмувала Ірина Геращенко.

Перед цим Ірина Геращенко повідомляла про те, що бойовики ОРДЛО штучно занижують кількість заручників. "Штучно занижується цифра заручників, ОРДЛО не дає інформації про тих, кого утримує. Наприклад, зараз у списку СБУ, з яким ми працюємо в мінській групі, більше 100 осіб, до осені бойовики підтверджували тільки 20 з цього списку, з вересня вже 48, хоча ми точно знаємо місцезнаходження 58. Але їх ховають, брешуть, що таких немає, а інших взагалі відмовляються шукати", – повідомила політик.

Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.

Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".