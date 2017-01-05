Терористи ОРДЛО 14 разів обстріляли позиції сил АТО

Одного нашого військовослужбовця поранено.

Бойовики 14 разів обстріляли сили АТО в Донбасі vk/club_donbasskih

Станом на 18:00 5 січня, бойовики ОРДЛО за добу здійснили 14 обстрілів позицій сил АТО на всіх напрямках в Донбасі, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"Зі 120 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем на луганському напрямку – по Новозванівці. З гранатометів – по Талаківці, а по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На маріупольському напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї – по Павлополю, Мар'їнці, Водяному та Новотроїцькому", - йдеться в повідомленні.

В штабі додали, що на донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії терористи вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького, а з гранатометів та стрілецької зброї – по Луганському та Авдіївці. Одного нашого військовослужбовця поранено.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".