Терористи обстріляли житлові квартали Харцизька на різдво – розвідка

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Командування окупаційних військ намагається приховати факт обстрілу і кількість жертв серед цивільного населення.

Бойовики обстріляли будинки місцевого населення в різдвяний день Максим Авдєєв/meduza.io

Бойовики "ДНР" у різдвяний день здійснили обстріл житлових будинків міста Харцизька, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як наголошується в прес-службі відомства, безчинства бойовиків окупаційних сил по відношенню до цивільного населення ОРДЛО тривають.

"7 січня цього року військовослужбовці окремого зенито-ракетного дивізіону (Донецьк) 1 АК ЗС РФ під час святкування новорічних свят здійснили обстріл цивільних будинків в місті Харцизьк. Командування 1 АК вживає заходів для приховування факту обстрілу і кількості жертв серед місцевого населення", - зазначається в повідомленні розвідки.

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