Терористи обстріляли з мінометів Авдіївку

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Бойовики продовжують ігнорувати "Мінськ" Evgeniy Vilinsky / Facebook

У понеділок, 20 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань 40 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь. Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє прес-центр штабу АТО.

З мінометів калібру 82 міліметри окупанти вели вогонь по Авдіївці, Луганському, Зайцевому та Троїцькому на донецькому напрямку. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи обстрілювали Авдіївку, Кам'янку, Луганське, Зайцеве та Жовте. У районі Опитного противник задіяв БМП, під Авдіївкою був помічений снайпер бойовиків.

На маріупольському напрямку обстрілыв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї зазнали Гнутове, Старогнатывка, Широкине і Водяне. Під Широкиним, Гнутовим, Водяним і Новотроїцьким була зафіксована снайперська активність противника.

Новоолександрівку на луганському напрямку терористи обстріляли з протитанкових ракетних комплексів, а Новозванівку – ще й з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".