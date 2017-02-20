Терористи обстріляли з мінометів Авдіївку

Втрат серед українських військовослужбовців немає.
З мінометів калібру 82 міліметри окупанти вели вогонь по Авдіївці, Луганському, Зайцевому та Троїцькому на донецькому напрямку. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи обстрілювали Авдіївку, Кам'янку, Луганське, Зайцеве та Жовте. У районі Опитного противник задіяв БМП, під Авдіївкою був помічений снайпер бойовиків.
На маріупольському напрямку обстрілыв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї зазнали Гнутове, Старогнатывка, Широкине і Водяне. Під Широкиним, Гнутовим, Водяним і Новотроїцьким була зафіксована снайперська активність противника.
Новоолександрівку на луганському напрямку терористи обстріляли з протитанкових ракетних комплексів, а Новозванівку – ще й з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA