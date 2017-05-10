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Терористи обстріляли Широкіно з "Градів"

10 травня в 18:39

На донецькому напрямку окупанти використовували міномети і бронетехніку.

Град-П Партизан обстрел боевики
Бойовики застосували "Град-П" на приморському напрямку
Воронежский городской портал
У середу, 10 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 15 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети.

У разі виникнення небезпеки життю і здоров'ю українських військовослужбовців, командири віддавали наказ відкрити вогонь у відповідь, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Позиції українських морпіхів у районі Широкиного терористи накрили вогнем з переносних реактивних систем "Град-П". Гнутове та Павлопіль окупанти обстрілювали з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Новоселівка Друга зазнала обстрілів з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Зайцеве на донецькому напрямку противник накрив вогнем з 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. По Новгородському окупанти били з БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. По Троїцькому терористи відкривали вогонь з БМП, а по Пісках – з протитанкового гранатомета.

На луганському напрямку противник застосував гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю під час обстрілу Валуйського. По Кримському терористи били з автоматичних гранатометів.

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Нагадаємо, напередодні бойовики зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем і мінометів калібрів 120 мм і 82 мм обстріляли позиції однієї з механізованих бригад ЗСУ. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ ОРДЛО Донбас
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