Терористи обстріляли Широкіно з "Градів"

На донецькому напрямку окупанти використовували міномети і бронетехніку.

Бойовики застосували "Град-П" на приморському напрямку Воронежский городской портал

У середу, 10 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 15 разівв зоні проведення антитерористичної операції. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети.

У разі виникнення небезпеки життю і здоров'ю українських військовослужбовців, командири віддавали наказ відкрити вогонь у відповідь, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Позиції українських морпіхів у районі Широкиного терористи накрили вогнем з переносних реактивних систем "Град-П". Гнутове та Павлопіль окупанти обстрілювали з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Новоселівка Друга зазнала обстрілів з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Зайцеве на донецькому напрямку противник накрив вогнем з 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. По Новгородському окупанти били з БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. По Троїцькому терористи відкривали вогонь з БМП, а по Пісках – з протитанкового гранатомета.

На луганському напрямку противник застосував гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю під час обстрілу Валуйського. По Кримському терористи били з автоматичних гранатометів.

Нагадаємо, напередодні бойовики зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем і мінометів калібрів 120 мм і 82 мм обстріляли позиції однієї з механізованих бригад ЗСУ. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".