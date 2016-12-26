Терористи обстріляли Широкине з танків і ствольної артилерії

Українські бійці були змушені відкрити вогонь у відповідь.

Бійці ЗСУ дали відсіч окупантам на маріупольському напрямку Facebook/Міністерство оборони України

У понеділок, 26 грудня, бойовики російсько-терористичних формувань 26 разів порушили режим припинення вогню взоне проведення. Найбільш напружена обстановка зберігається на маріупольському напрямку, де противник задіяв бронетехніку й артилерію, повідомляє прес-центр штабу АТО.

По Талаківці та Широкиному окупанти тричі відкривали вогонь з танків, а також зі 122-мм гармат САУ та БМП. Широкине, Мар'їнку, Павлопіль і Водяне противник обстрілював з гранатометів і великокаліберних кулеметів. З метою збереження життів особистого складу ЗСУ змушені були один раз відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного.

На донецькому напрямку збройні провокації із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї були зафіксовані в районі Авдіївки, Зайцевого та Луганського.

Як повідомлялося, 23 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що він розраховує на дотримання режиму припинення вогню в Донбасі в повному обсязі і на постійній основі. Глава держави закликав Кремль забезпечити додержання режиму тиші терористами і звільнити всіх заручників.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".