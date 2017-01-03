Терористи обстріляли позиції українських бійців з мінометів і протитанкових ракетних комплексів

Бойовики вели вогонь по всіх напрямках в зоні АТО.

В зоні АТО за добу зафіксовано 32 обстрілу Прес-центр АТО/Facebook

За минулу добу в зоні АТО терористи вели вогонь по всім напрямкам дислокації українських бійців, повідомляє прес-центр штабу Антитерористичної операції вранці у вівторок, 3 січня. Зафіксовано 32 обстрілу.

Так, на бойовики з 120-мм мінометів й озброєння БМП обстріляли Широкіно, з 82-мм мінометів – Широкіно і Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї терористи стріляли по Павлополю, Широкіно, Мар'їнці, Гнутово і Лебединському; по Гнутово також вів вогонь снайпер, стріляли також з протитанкових комплексів.

На Луганському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї вогонь вівся по Новозвановке, Лобачеву і Станиці Луганській. На донецькому напрямку среляли по Луганському, Північному, Авдіївці, Троїцькому та Зайцево.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".