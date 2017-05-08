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Терористи обстріляли Попасну з мінометів - пошкоджено житлові будинки

8 травня в 15:36

Під обстріл потрапили три вулиці міста.

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Фото Facebook/Татьяна Погукай

У Луганській області бойовики обстріляли з мінометів Попасну, пошкодивши декілька будинків мирних жителів, повідомила речник ГУ Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай.

Як зазначила Погукай в Facebook, під обстріл потрапили три вулиці міста. На місці працюють слідчо-оперативні групи ГУ НС в луганській області та місцевого відділення поліції.

"Внаслідок обстрілу пошкоджені вікна у будинку на вулиці Грушевського. На вулиці Першотравневій внаслідок розриву міни пошкоджені вікна будинку, господарську будівлю, автомобіль та лінію електропередачі. Також пошкоджено вікна в будинку технічної контори станції Попасна Донецької залізниці на вулиці Ватутіна", - написала вона.

Інформація про постраждалих з числа мирних жителів в поліцію поки не надходила.

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Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл Луганськ мінування
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