Терористи обстріляли міську лікарню Красногорівки і поранили місцеву жительку

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Жінку 1960 року народження госпіталізували до лікарні.

Бойовики обстрілюють навіть хворих Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська обстріляли район міської лікарні, повідомив очільник Національної поліції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

За даними голови Нацполіції Донеччини, у лікарні пошкоджені вікна, також пошкоджено нежитловий приватний будинок на вулиці Грушевського.

Під час обстрілу отримала осколкове порання місцева жителька 1960 року народження. Її госпіталізували до лікарні .

"Саме в той час, коли в прифронтових школах Мар'їнки та Красногорівки діти вшановують пам'ять ветеранів війни, покидьки реалізатора курятини обстрілюють мирних жителів. Саме так поводили себе фашистські окупанти в роки Другої світової війни", - наголосив В'ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, напередодні бойовики 24 рази обстріляли бійців Збройних сил України. Протягом доби бойовики активно застосовували міномети, а на луганському напрямку задіяли ствольну артилерію.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами про повне припинення вогню напередодні великодніх свят. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".