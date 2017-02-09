Терористи обстріляли Луганське та Авдіївку з танків

Незважаючи на застосування бойовиками важкого озброєння, втрат в лавах ЗСУ за добу немає.

Окупаційні війська активно застосовують проти сил АТО заборонене озброєння Максим Авдєєв/meduza.io

За минулу добу, 8 лютого, російсько-терористичні війська здійснили 82 обстріли позиційна Сході України. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Луганське з артилерії калібру 152 мм. Невельске, Верхнеторецьке, Кам'янку, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке, Луганське, Миронівське і Зайцеве – обстрілювали з мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. По Луганському та Авдіївці також вели вогонь танки.

На Луганському напрямку бойовики використовували артилерію калібру 122 і 152 мм для обстрілу Новотошковского та Кримського. З мінометів обстрілювали Малинове, а з гранатометів та стрілецької зброї – Катеринівку, Попасну, Кримське, Новозванівку, Жовте та Новоалександрівку. Новозванівку також обстрілювали з БТР та БМП.

На Маріупольському напрямку терористи обстріляли з артилерії калібру 122 і 152 мм Мар'їнку, Лебединське та Широкине. З мінометів – Широкіне та Гнутове, а зі стрілецької зброї і гранатометів – Лебединське, Водяне, Павлопіль, а також Широкіно та Гнутове.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".