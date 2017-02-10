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Терористи обстріляли Красногорівку з танків і "Градів"

10 лютого в 20:21

За Авдіївці окупанти били з 120-мм мінометів.

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Найбільш гарячим ділянкою в зоні АТО стало маріупольське напрямку
Facebook/Gennadiy Dubovoy
У п'ятницю, 10 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань 34 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Позиції Збройних сил України в районі Красногорівки на маріупольському напрямку терористи обстрілювали з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", танків, мінометів. По Широкиному, Гнутовому, Водяному й Павлополю противник вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

По Авдіївці на донецькому напрямку окупанти били зі 120-мм мінометів, а по Новгородському, Невельскому, Луганському та Зайцевому – з гранатометів і стрілецької зброї. Під Авдіївкою був помічений снайпер противника.

Кримське на Луганщині зазнало обстрілів з мінометів калібру 120 міліметрів. По Новозванівці терористи відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

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Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбас Авдіївка
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