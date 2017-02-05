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Терористи обстріляли Авдіївку з танків і мінометів

5 лютого в 18:51

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 40 обстрілів, одного українського військовослужбовця поранили.

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Бойовики обстріляли з танків Авдіївку, Піски та Кам'янку
vk.com/strelkov_info
У неділю, 5 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань 40 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції. У результаті обстрілів поранення отримав один військовослужбовець, повідомляє прес-центр штабу АТО.

По позиціях ЗСУ під Авдіївкою на донецькому напрямку окупанти били з танків і мінометів калібру 120 і 82 міліметри. Крім того танки противник задіяв під Пісками та Кам'янкою. Зайцеве, Опитне і Луганське зазнали обстрілів з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. У районі Невельського був помічений снайпер противника.

За Красногорівці, Водяному, Широкиному та Гнутовому на маріупольському напрямку окупанти били з мінометів, а з гранатометів – за Мар'їнці, Лебединському, Новотроїцькому та Красногорівці. Під Широкиним противник задіяв танки, під Гнутовим і Павлополем була зафіксована снайперська активність бойовиків.

Катеринівку на Луганщині терористи обстрілювали з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, Кримське – з гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП. У районі Кримського і Жовтого були помічені снайпери противника.

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Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії  та РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбас Авдіївка
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