Терористи обстріляли Авдіївку з танка та мінометів

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 29 обстрілу. Поранення отримали двоє українських військових.

Окупанти задіяли танк під Авдіївкрю Facebook/Bogdan Taranin

У вівторок, 7 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань скоїли 29 обстрілів позицій Збройних сил України у зоні проведення. У результаті обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку танк противника обстрілював Авдіївку. З мінометів калібру 120 і 82 міліметри, гранатометів і стрілецької зброї окупанти били по Авдіївці, Луганському, Невельскому, Кам'янці та Верхньоторецькому.

Талаківку та Гнутове на маріупольському напрямку терористи обстрілювали зі ствольної артилерії та мінометів. По Новотроїцькому найманці вели вогонь з мінометів, а по Павлополю, Лебединському та Березовому – з гранатометів і стрілецької зброї. Під Павлополем противник задіяв БТР.

Троїцьке на Луганщині зазнало мінометниї обстрілів. По Новозванівці та Новоолександрівці терористи вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: ворог з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".