Терористи обстріляли Авдіївку з танка і мінометів

У зоні АТО поранили українського військовослужбовця.

Бойовики застосували бронетехніку на донецькому і маріупольському напрямках vk.com/strelkov_info

У понеділок, 27 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань 56 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення. У результаті обстрілу поранення отримав один український військовослужбовець, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку терористи неодноразово відкривали вогонь зі 120-мм і 82-мм мінометів по Троїцькому, Новолуганському, Опитному, шахті Бутівка, Луганському та Водяному, а по Авдіївці – ще й з танка. Піски, Зайцеве, Луганське, Кам'янка та Троїцьке зазнали обстрілів з гранатометів і стрілецької зброї.

По Водяному, Новотроїцькому та Павлополю на маріупольському напрямку окупанти били з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, а по Талаківці, Павлополю, Водяному, Новотроїцькому, Широкиному та Гнутовому – з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

По Широкиному, Водяному та Лебединському вів вогонь БМП противника

У районі Талаківки на маріупольському напрямку, а також під Лобачевим на Луганщині були помічені снайпери бойовиків.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".