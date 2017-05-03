Терористи обстріляли Авдіївку з танка, а Широкине – з БМП

Один український військовослужбовець отримав поранення.

На приморському напрямку бойовики задіяли "Град-П" Воронежский городской портал

У середу, 3 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 19 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної інформації. У результаті ворожих обстрілів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільш складна обстановка зберігається на донецькому напрямку. Позиції Збройних сил України під Авдіївкою ворог обстрілював з танка, мінометів калібру 82 міліметри, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів і великокаліберних кулеметів. По Троїцькому окупанти били з 82-мм мінометів і автоматичних гранатометів. У районі Пісків були помічені снайпери противника.

Гнутове на приморському напрямку опинилося під вогнем зі 120-мм мінометів. У районі Павлополя бойовики задіяли 82-мм міномети, кулемети і стрілецьку зброю. По Широкиному окупанти били з реактивної установки "Град-П" і БМП. Водяне зазнало обстрілів з гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Водяного та Новотроїцького була зафіксована снайперська активність противника.

На Луганському напрямку противник відкривав вогонь з гранатометів по Новоолександрівці, Кримському та Троїцькому.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.