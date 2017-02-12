Терористи обстріляли Авдіївку з мінометів і БМП

Заборонені Мінськими домовленостями міномети противник застосував на донецькому і маріупольському напрямках.
Павлопіль і Красногорівку на донецькому напрямку терористи обстрілювали з 82-мм мінометів, а Новотроїцьке, Лебединське, Водяне, Широкине та Павлопіль – з гранатометів. У районі Новогригорівки противник задіяв БМП, а під Новотроїцьким був помічений снайпер бойовиків.
Верхньоторецьке й Авдіївка на донецькому напрямку зазнали мінометних обстрілів. По Новоселівці Другий, Кам'янці та Луганському окупанти били з гранатометів і стрілецької зброї, а по Авдіївці – з БМП. У районі Троїцького, Новоселівки Другої та Кам'янки була зафіксована снайперська активність противника.
Новоалександрівку на Луганщині найманці обстріляли з гранатометів.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA