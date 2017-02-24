Терористи обстріляли авдеевскую промзону з важкої артилерії

Міська інфраструктура пошкоджень не отримала.
Основний удар припав по промзоні Авдіївки, шахти Бутівка і села Тоненьке. Противник вів вогонь з окупованої Яковлівки, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
З 16:00 зафіксовано 12 обстрілів зі ствольної артилерії калібру 152 міліметра і 120-мм мінометів. У районі Донецького аеропорту російські терористи задіяли танк, який здійснив 13 пострілів.
14 разів терористи відкривали вогонь з 82-мм мінометів, а також обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів.
Інфраструктура Авдіївки не отримала пошкоджень, в місті є світло і мобільний зв'язок. Через ранкові обстрілу призупинила свою роботу Донецька фільтрувальна станція.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA