Терористи накрили власні позиції мінометним вогнем для дискредитації ЗСУ – штаб

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 27 збройних провокацій бойовиків.

Бойовики обстріляли самі себе з мінометів Facebook/Gennadiy Dubovoy

Бойовики російсько-терористичних формувань обстріляли власні позиції в районі села Пикузы (колишнє Комінтернове) Донецької областіщоб звинуватити Збройні сили України в порушенні Мінських зриві домовленостей і відведення важких озброєнь від лінії розмежування, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Усього в середу, 22 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань 27 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. У результаті обстрілів було поранено одного українського військовослужбовця.

На маріупольському напрямку противник застосував реактивні пускові установки "Град-П", 122-мм гаубиці та міномети різних калібрів, обстрілюючи Водяне. Лебединське та Широкине зазнали мінометних обстрілів. По Гнутовому та Павлополю окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Опитне, Піски та Зайцеве на донецькому напрямку терористи обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї, а Луганське – ще й з 82-мм мінометів й озброєння БМП.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".