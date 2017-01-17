Терористи накрили Широкине та Троїцьке мінометним вогнем

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

На маріупольському та луганському напрямках у вівторок було неспокійно Андрій Проць, DT.UA

У вівторок, 17 січня, бойовики російсько-терористичних формувань 31 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення. Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомив прес-центр штабу АТО.

Широкине на маріупольському напрямку противник обстрілював з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів. Крім того, з гранатометів терористи вели вогонь по Лебединському, Водяному і Гнутовому. В районі Березового окупанти задіяли БМП, під Широкиним була зафіксована снайперська активність противника.

Авдіївка та Опитне на донецькому напрямок зазнали обстрілів із гранатометів.

По Троїцькому на Луганщині окупанти били зі 120-мм і 82 - мм мінометів.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

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