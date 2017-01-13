Терористи накрили Широкине мінометним вогнем

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Один український військовий отримав поранення.

Бойовики продовжують ігнорувати режим тиші в зоні АТО Facebook/Міністерство оборони України

У п'ятницю, 13 січня, бойовики російсько-терористичних формувань 17 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення. В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине і Водяне із заборонених Мінськими домовленостями мінометів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти били по Гнутовому, Павлополю, Широкиному і Новотроїцькому. В районі Гнутового активізувалися снайпери противника.

По Луганському, Північному, Зайцевому та Авдіївці на донецькому напрямку противник відкривав вогонь із гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Кримського на Луганщині була зафіксована снайперська активність терористів.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

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