Терористи накрили Широкине мінометним вогнем

Бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети на всіх напрямках в зоні АТО
По Широкиному на маріупольському напрямку окупанти били з мінометів, гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї. Мінометних обстрілів також зазнало Водяне, по Талаківці й Гнутовому противник відкривав вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.
Троїцьке та Зайцеве на донецькому напрямку окупанти обстрілювали зі 120-мм і 82-мм мінометів, а Луганське, Авдіївку і Круту Балку – з гранатометів і стрілецької зброї.
По Новозванівці на Луганщині противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів, а по Станиці Луганській та Новоолександрівці – з гранатометів.
У результаті обстрілів поранення отримав один український військовослужбовець.
Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.
Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA