Терористи накрили Широкине мінометним вогнем

Бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети на всіх напрямках в зоні АТО

У середу один український боєць отримав поранення Facebook/Міністерство оборони України

У середу, 4 січня, бойовики російсько-терористичних формрований 32 рази обстріляли позиції Збройних сил України у зоні проведення. Терористи задіяли заборонені Мінськими домовленостями міномети на всіх напрямках, повідомляє прес-центр штабу АТО.

По Широкиному на маріупольському напрямку окупанти били з мінометів, гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї. Мінометних обстрілів також зазнало Водяне, по Талаківці й Гнутовому противник відкривав вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

Троїцьке та Зайцеве на донецькому напрямку окупанти обстрілювали зі 120-мм і 82-мм мінометів, а Луганське, Авдіївку і Круту Балку – з гранатометів і стрілецької зброї.

По Новозванівці на Луганщині противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів, а по Станиці Луганській та Новоолександрівці – з гранатометів.

У результаті обстрілів поранення отримав один український військовослужбовець.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".