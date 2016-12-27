Терористи накрили Широкине мінометним вогнем

Збройні провокації бойовиків були зафіксовані на усіх напрямках уздовж лінії розмежування.

Бойовики ігнорують режим тиші та Мінські домовленості Прес-центр АТО/Facebook

У вівторок, 27 грудня, бойовики російсько-терористичних формувань, ігноруючи оголошений режим тиші, 26 раз обстріляли позиції Збройних сил України у зоні проведення. Збройні провокації окупантів були зафіксовані на усіх напрямках, повідомляє прес-центр штабу АТО.

По Широкиному на маріупольському напрямку терористи били зі 120-мм і 82-мм мінометів, заборонених Мінськими домовленостями. Талаківку, Водяне та Мар'їнку ворог обстрілював з гранатометів і стрілецької зброї. В районі Широкиного також була зафіксована снайперська активність противника.

На донецькому напрямку обстрілів із мінометів калібру 82 міліметри зазнали Новгородське, Луганське та Авдіївка. З гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи вели вогонь по українських позиціях в районі Луганського, Зайцевого, Невельського та Миронівського.

Під Новоолександрввкою та Новозванівкою на Луганщині противник задіяв БТР, гранатомети та великокаліберні кулемети.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".