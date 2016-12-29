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Терористи накрили Красногорівку мінометним вогнем

29 грудня в 19:42

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 25 збройних провокацій бойовиків на всіх напрямках уздовж лінії розмежування.

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Бойовики розширили географію обстрілів у зоні АТО
Facebook/Міністерство оборони України
У четвер, 29 грудня, бойовики російсько-терористичних формувань 25 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Терористи застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети на всіх напрямках, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку окупанти обстрілювали з мінометів Красногорівку, а з гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по українських позиціях в районі Широкиного, Талаківки, Павлополя, Гнутово та Водяного. Під Гнутовим була зафіксована снайперська активність противника.

По Луганському, Троїцькому, Зайцевому, Верхньоторецькому, Авдіївці та Крутій Балці на донецькому напрямку терористи били з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Малинове та Балку Крутеньку на Луганщині ворог обстрілював з мінометів і гранатометів.

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Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ Мінськ ОРДЛО ДНР ЛНР Донбас перемир'я
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