Терористи накрили Авдіївку мінометним вогнем

Двоє українських військових отримали поранення, один загинув.

Бойовики продовжують ігнорувати режим тиші в зоні АТО Прес-центр АТО/Facebook

У вівторок, 10 січня, бойовики російсько-терористичних формувань 26 разів обстріляли позиції Збройних сил України у зоні проведення. Терористи задіяли заборонені Мінськими домовленостями міномети на всіх напрямках, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку окупанти обстріляли з гранатометів Широкине, Мар'їнку та Водяне, а Талаківку – ще й з мінометів. По Новотроїцькому та Павлополю бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Під Новотроїцьким була зафіксована снайперська активність противника.

По Авдіївці, Крутій Балці, Опитному та Зайцевому окупанти били з мінометів калібру 82 і 120 міліметрів. Під Опитним противник задіяв БМП.

Новозванівку на Луганщині терористи обстріляли з мінометів і протитанкових ракетних комплексів.

Один український військовослужбовець в результаті обстрілів загинув, двоє отримали поранення.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

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