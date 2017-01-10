Терористи накрили Авдіївку мінометним вогнем

Двоє українських військових отримали поранення, один загинув.
На маріупольському напрямку окупанти обстріляли з гранатометів Широкине, Мар'їнку та Водяне, а Талаківку – ще й з мінометів. По Новотроїцькому та Павлополю бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Під Новотроїцьким була зафіксована снайперська активність противника.
По Авдіївці, Крутій Балці, Опитному та Зайцевому окупанти били з мінометів калібру 82 і 120 міліметрів. Під Опитним противник задіяв БМП.
Новозванівку на Луганщині терористи обстріляли з мінометів і протитанкових ракетних комплексів.
Один український військовослужбовець в результаті обстрілів загинув, двоє отримали поранення.
Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.
Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.
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