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Терористи "ДНР" звільнили двох полонених жінок

27 грудня в 09:45

Процедура передачі відбулася між Донецьком та Макіївкою.

подвал, убежище, решетка, заложники
Терористи звільнили двох заручників
regioncrimea.org
Бойовики ОРДО передали главі українського Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох полонених жінок Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак.

Як повідомляє "УНІАН", з посиланням на один з підконтрольних ОРДЛО інформресурсів, процедура передачі відбулася між Донецьком та Макіївкою.

Рубан висловив упевненість в тому, що передача полонених буде сприяти прискоренню процесу обміну полоненими в Донбасі.

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Напередодні бойовики заявили, що віддадуть Надії Савченко двох полонених жінок. У своїй заяві вони заявили, що вважають Савченко "представником здорової частини українського народу" і в якості "жесту доброї волі" готові віддати двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона найближчі дні звільнить з-під варти 15 раніше судимих за злочини осіб. Більшість помилувані президентом, серед них - шість жінок, є літні і хворі.

Президент України Петро Порошенко помилував дев'ять засуджених для подальшого їх звільнення та передачі бойовикам.

За даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують у заручниках 109 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими без вести.

 

За матеріалами: УНІАН
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Теги Донбас Рубан Савченко
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