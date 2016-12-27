Терористи "ДНР" звільнили двох полонених жінок

Процедура передачі відбулася між Донецьком та Макіївкою.
Як повідомляє "УНІАН", з посиланням на один з підконтрольних ОРДЛО інформресурсів, процедура передачі відбулася між Донецьком та Макіївкою.
Рубан висловив упевненість в тому, що передача полонених буде сприяти прискоренню процесу обміну полоненими в Донбасі.
Напередодні бойовики заявили, що віддадуть Надії Савченко двох полонених жінок. У своїй заяві вони заявили, що вважають Савченко "представником здорової частини українського народу" і в якості "жесту доброї волі" готові віддати двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.
Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона найближчі дні звільнить з-під варти 15 раніше судимих за злочини осіб. Більшість помилувані президентом, серед них - шість жінок, є літні і хворі.
Президент України Петро Порошенко помилував дев'ять засуджених для подальшого їх звільнення та передачі бойовикам.
За даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують у заручниках 109 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими без вести.
УНІАН