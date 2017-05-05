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Терористи "ДНР" повідомили про "боротьбу" з російською контрабандою – ІС

5 травня в 11:16

Контрабандистів також підозрюють у причетності до "терористичної діяльності" на окупованих територіях.

контрабанда
В окупованому Донецьку шукають "російську контрабанду"
politica-ua.com
На тимчасово окупованих територіях Донецької області так зване "МДБ" терористичної організації "ДНР" відрапортувало про виявлення каналу постачання "контрабанди" з Росії, повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Зокрема, контрабандисти підробили печатки відповідних "органів влади ДНР", що дозволяло їм безперешкодно переміщувати товари через кордон.

"МДБ ДНР" активно шукає контрабандистів, а також розглядає версію їх причетності до "терористичної діяльності" на території "Л-ДНР".

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Нагадаємо, на початку грудня минулого року прикордонники Краматорського загону затримали на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорськ" автомобіль з великою партією медичних препаратів. Машина рухалася у напрямку ОРДО, супровідних документів у водія не було.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ДНР контрабанда Росія
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