Терористи "ДНР" повідомили про "боротьбу" з російською контрабандою – ІС

Контрабандистів також підозрюють у причетності до "терористичної діяльності" на окупованих територіях.
Зокрема, контрабандисти підробили печатки відповідних "органів влади ДНР", що дозволяло їм безперешкодно переміщувати товари через кордон.
"МДБ ДНР" активно шукає контрабандистів, а також розглядає версію їх причетності до "терористичної діяльності" на території "Л-ДНР".
Нагадаємо, на початку грудня минулого року прикордонники Краматорського загону затримали на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорськ" автомобіль з великою партією медичних препаратів. Машина рухалася у напрямку ОРДО, супровідних документів у водія не було.DT.UA