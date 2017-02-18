Терористи 73 рази обстріляли українські позиції в зоні АТО за добу, чотири бійці ЗСУ поранені

Зі 122-мм артилерії бойовики обстріляли Павлопіль.
Наголошується, що на донецькому напрямку - з 120-мм мінометів, танка, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики багато разів обстрілювали позиції сил АТО в районі Авдіївки. Також з мінометів і гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Новоселовку Другу, Дослідне, Верхньоторецьке, Кам'янку, Зайцеве, Новолуганське і Піски. По Невельскому вів вогонь снайпер. Крім того незаконні збройні формування обстрілювали населений пункт Авдіївка. Двоє мирних жителів отримали поранення.
Також у штабі повідомили, що на маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії обстріляли Павлопіль. З мінометів різних калібрів - Красногорівку, Новогригорівку, Старогнатівку і Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворог обстрілював Водяне, Павлопіль, Талаковку і Широкине. За Гнутово вів вогонь снайпер. Крім того бойовики обстріляли населений пункт Трудове зі 122-мм артилерії.
На луганському напрямку з 120-мм мінометів і протитанкових ракетних комплексів бойовики обстріляли Кримське, а з гранатометів - Новоолександрівку, Новозванівку і Катеринівку.
Раніше начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що ситуація в зоні проведення АТО загострилася, в українських військових є здатність адекватно реагувати на провокації бойовиків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
Також сьогодні, 17 лютого, ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом.DT.UA