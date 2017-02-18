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Терористи 73 рази обстріляли українські позиції в зоні АТО за добу, чотири бійці ЗСУ поранені

18 лютого в 10:37

Зі 122-мм артилерії бойовики обстріляли Павлопіль.

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Бойовики "ДНР" і "ЛНР" 73 рази обстріляли українські позиції в зоні АТО
vk/club_donbasskih
За минулу добу 73 рази бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" обстріляли позиції українських військових в Донбасі, чотири бійці ЗСУ отримали поранення, повідомили в прес-центрі шатабу АТО.

Наголошується, що на донецькому напрямку - з 120-мм мінометів, танка, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики багато разів обстрілювали позиції сил АТО в районі Авдіївки. Також з мінометів і гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Новоселовку Другу, Дослідне, Верхньоторецьке, Кам'янку, Зайцеве, Новолуганське і Піски. По Невельскому вів вогонь снайпер. Крім того незаконні збройні формування обстрілювали населений пункт Авдіївка. Двоє мирних жителів отримали поранення.

Також у штабі повідомили, що на маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії обстріляли Павлопіль. З мінометів різних калібрів - Красногорівку, Новогригорівку, Старогнатівку і Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворог обстрілював Водяне, Павлопіль, Талаковку і Широкине. За Гнутово вів вогонь снайпер. Крім того бойовики обстріляли населений пункт Трудове зі 122-мм артилерії.

На луганському напрямку з 120-мм мінометів і протитанкових ракетних комплексів бойовики обстріляли Кримське, а з гранатометів - Новоолександрівку, Новозванівку і Катеринівку.

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Раніше начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що ситуація в зоні проведення АТО загострилася, в українських військових є здатність адекватно реагувати на провокації бойовиків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Також сьогодні, 17 лютого, ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом.

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл бойовики АТО Україна ДНР ЗСУ Авдіївка ЛНР Донбас
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