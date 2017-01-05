Бланк ліцензії видали раніше терміну, щоб зняти напругу в суспільстві. Так і не дочекалися інформації про власників.

Скандальному телеканалу "1+1" видали бланк ліцензії, не дочекавшись інформації про власників

Національна рада з телебачення і радіомовлення видалана аналогове мовлення.

"Бланк підписаний, і керівництво телеканалу може його забрати вже зараз. Ми також очікуємо від телеканалу документального підтвердження, що його кінцеві бенефіціари не змінилися", - повідомив глава Нацради Юрій Артеменко в ході брифінгу.

За словами заступника голови Нацради Уляни Фещук, бланк ліцензії виданий раніше строку для того, щоб зняти напругу в суспільстві і журналістському колективі.

"На цей раз відбулася маніпуляція громадською думкою, маніпуляція думкою журналістського колективу", - зазначила вона, додавши, що з 29 грудня Нацрада перебував під тиском телеканалу "1+1".

Наприкінці грудня "1+1" оприлюднив звернення керівництва і співробітників телеканалу до президента, спікера парламенту та прем'єр-міністра України, в якому заявив, що адміністрація президента намагається вплинути на Нацраду з телерадіомовлення для скасування рішення про продовження ліцензії "1+1".

У свою чергу Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявила, що ліцензія для телеканалу "1+1" на аналогове мовлення переоформлена і продовжена на сім років 15 грудня і попросила телеканал надати документальне підтвердження незмінності кінцевих бенефіціарів каналу після націоналізації Приватбанку.