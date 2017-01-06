Святвечір на київському вокзалі зустріли колядками та щедрівками

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Самодіяльний колектив клубу залізничників з міста Ніжин виступив на київському вокзалі.

У Святвечір на Центральному вокзалі Києва людно. Не всі встигли дістатись домівки, тому поспішають на поїзд. Одних проводжають, а когось вже зустріли.

Саме в цей вечір тут, на вокзалі біля новорічної ялинки з колядками та щедрівками виступив самодіяльний колектив клубу залізничників з міста Ніжин.

Нагадаємо, що 6 січня православні в Україні святкують Святий Вечір. Це одне із найбільш урочистих свят, яке відзначається напередодні Різдва. За традицією, Святвечір наступає з першою зорею.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Новий рік і Різдво є найулюбленішими новорічними святами для більшості українців. При цьому 43% більше люблять Новий рік, 42% – Різдво. Ще 5% відзначили як найулюбленіше свято День Святого Миколая, 3% – Старий Новий рік. 5% не подобається жодне з перерахованих свят, не визначилися – 3%.